Giustizia: Renzi, ‘cinismo Davigo, garantismo battaglia culturale’**

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Le frasi ciniche dell?ex magistrato Pier Camillo Davigo sugli imputati che si suicidano (‘dispiace, perdi una fonte di informazione’) dimostrano che la battaglia per il garantismo è una battaglia culturale, civile, educativa che dovremo continuare a combattere”. Così Matteo Renzi su twitter.

“Contro il giustizialismo di quelli come Davigo, io continuerò a impegnarmi in prima persona mettendoci la faccia e il cuore, qualsiasi cosa mi possano fare contro. Perché il garantismo è un dovere costituzionale e l?umanità è un dovere morale. Avanti a viso aperto contro questi giustizialisti”.