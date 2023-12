StrettoWeb

Non si hanno notizie di Julien Buccheri da ieri alle 18. Il giovane 30enne è uscito dalla propria casa a Rodì Milici, in provincia di Messina, senza più farne ritorno. Amici, parenti, conoscenti e forze dell’ordine sono mobilitate per ritrovare il ragazzo.

Sui social l’amministrazione comunale di Rodì Milici invita “chiunque lo vedesse di contattare le forze dell’ordine o mandare un messaggio alla famiglia”.