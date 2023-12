Giornalisti: Fratoianni, ‘in piazza con Fnsi contro ddl diffamazione’

StrettoWeb

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Questo è un Paese che ha bisogno che si riprenda ad alzare la testa, ad esprimere un punto di vista, vale per la questione delicatissima e rilevante per la qualità della democrazia nel nostro Paese e più in generale. La nostra presenza qui in piazza al fianco dei giornalisti e delle giornaliste vuole portare solidarietà certo , condivide le ragioni della vostra mobilitazione certo , ma vuole anche esprimere un ringraziamento per chi non si rassegna”. Così Nicola Fratoianni dell?Alleanza Verdi Sinistra prendendo la parola alla manifestazione promossa dalla Fnsi contro il ddl diffamazione in piazza Santi Apostoli s Roma. Insieme a Fratoianni anche le deputate Francesca Ghirra ed Elisabetta Piccolotti.

“Il provvedimento in Parlamento sulla diffamazione è un pessimo disegno di legge – prosegue il leader di SI – su cui abbiamo presentato diversi emendamenti di modifica, anche in base alle vostre segnalazioni. E sulla pratica insopportabile delle querele bavaglio siamo pronti a Montecitorio a presentare una proposta di legge specifica che affronti in modo organico questa enorme questione con cui i giornalisti devono fare i conti tutti i giorni”.

“È del tutto evidente che in questo Paese ciclicamente dalle parti del potere emerge una qualche forma di allergia nei confronti dell?informazione libera, del giornalismo d?inchiesta e più complessivamente delle libertà di informazione. È una sorta di riflesso pavloviano, e rispetto al quale occorre reagire in modo chiaro e netto. Daremo battaglia in Parlamento consapevoli dei rapporti di forza che le Camere esprimono attualmente, ma insieme a voi continueremo anche nelle piazze a mobilitarci perché siamo convinti – conclude Fratoianni – come ci ricorda l?articolo 21 della nostra Costituzione, la piena e totale tutela della professione giornalistica sia fondamentale per garantire la libertà e la qualità della democrazia”.