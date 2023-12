Giorgio Chiellini dice addio: l’ex difensore della Juventus si ritira dal calcio

StrettoWeb

“Sei stato il viaggio più bello e intenso della mia vita. Sei stato il mio tutto. Con te ho percorso un cammino unico e indimenticabile. Ma ora è il momento di aprire nuovi capitoli e scrivere altre pagine importanti ed entusiasmanti”. Così, con un breve messaggio e un video iconico sui social, Giorgio Chiellini annuncia il suo addio al calcio. Dopo aver scritto la storia con la maglia della Juventus, e dopo aver alzato il trofeo europeo con la Nazionale due anni fa, il roccioso difensore saluta tutti dall’America, dove nell’ultimo anno ha giocato per i Los Angeles Fc, squadra della Mls statunitense. Tantissimi i messaggi per lui in queste ore. Dai tantissimi ex compagni agli elogi di Lega Serie A, Juventus, Federazione, Los Angeles Fc, Mls.

La carriera di Giorgio Chiellini

Nato a Pisa nel 1984, cresce nel Livorno, con cui esordisce coi Prof prima di passare alla Fiorentina e poi alla Juventus, dove rimane per 17 anni, dal 2002 al 2005. A Torino vince tantissimi Scudetti, formando una difesa d’acciaio con Buffon, Barzagli e Bonucci. Sfiora per due anni la Champions League, perdendo in finale nel 2015 contro il Barcellona e nel 2017 contro il Real Madrid. Con la Nazionale dal 2004, è vice campione d’Europa nel 2012 e campione d’Europa nel 2021.