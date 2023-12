Giorgia Meloni sta male: conferenza di fine anno rinviata al 4 gennaio

La conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni si terrà “il 4 gennaio alle 11, d’intesa con l’Ordine dei giornalisti”. Lo annunciano i collaboratori del premier spiegando che il premier è in fase di ripresa dopo un problema di “otoliti“.

Un problema di “otoliti” che l’ha costretta “a letto e al buio” per quasi due giorni: è questa la causa dell’indisposizione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Come spiegano i suoi collaboratori, nella serata di ieri un otorino l’ha visitata a casa, ha diagnosticato la “sindrome otolitica” e le ha eseguito “la manovra” per risolvere la situazione. Ora il premier è “già in via di miglioramento“: con “il collare, è riuscita ad alzarsi e a parlare al telefono”.

Inizialmente, spiegano i collaboratori del premier, si era pensato a “postumi dell’influenza” perché il premier “da un paio di giorni soffriva di nausea, vertigini”. Si è poi pensato alla “labirintite“. All’esito della visita effettuata a casa, l’otorino ha riscontrato invece la “vertigine posizionale parossistica benigna“, cioè il problema agli otoliti, che presenta sintomi simili. “Già questa mattina, dopo la manovra e con il collare che le impedisce movimenti” bruschi, “si è alzata ed è in fase di miglioramento“. Servirà, aggiungono, ancora qualche giorno “per precauzione“.

Cosa sono gli otoliti

Gli otoliti, noti anche come otoliti o concrezioni otolitiche, sono piccoli cristalli di calcio presenti nell’orecchio interno umano e in quello di molti altri animali. Questi minuscoli minerali svolgono un ruolo fondamentale nel nostro senso dell’equilibrio e nell’orientamento spaziale.

La struttura dell’orecchio interno

Per comprendere appieno il ruolo degli otoliti, è utile esaminare brevemente la struttura dell’orecchio interno. L’orecchio interno è diviso in tre parti principali: la coclea, che è responsabile dell’udito, i canali semicircolari, che sono coinvolti nell’equilibrio dinamico, e l’utricolo e il sacculo, che ospitano gli otoliti e sono responsabili dell’equilibrio statico.

Cos’è un otolita?

Gli otoliti, chiamati anche “statoliti”, sono piccoli cristalli di carbonato di calcio che si trovano all’interno dell’utricolo e del sacculo. Sono in genere piatti e hanno una forma simile a un disco. Questi cristalli sono immersi in un fluido gelatinoso all’interno delle cavità dell’utricolo e del sacculo.

La funzione degli otoliti

Gli otoliti svolgono un ruolo essenziale nel controllo dell’equilibrio. Quando ci muoviamo o cambiamo la posizione del nostro corpo, i movimenti delle teste dei cristalli di calcio stimolano le cellule ciliate presenti nell’utricolo e nel sacculo. Queste cellule ciliate trasmettono segnali al nostro sistema nervoso centrale, che li interpreta come cambiamenti nella posizione del nostro corpo. In altre parole, gli otoliti ci aiutano a rilevare se ci stiamo muovendo in avanti, all’indietro, verso destra, verso sinistra o se stiamo inclinando la testa.

L’importanza degli otoliti

Gli otoliti sono fondamentali per il nostro senso di equilibrio. Grazie a loro, possiamo mantenere la stabilità durante il movimento e percepire la posizione del nostro corpo nello spazio. Questo è essenziale per attività quotidiane come camminare, correre, saltare, mantenere la postura eretta e persino per compiti più complessi come il movimento coordinato degli arti.

Problemi legati agli otoliti

Quando gli otoliti non funzionano correttamente, possono verificarsi problemi di equilibrio. Ad esempio, i cristalli di calcio possono spostarsi dalle loro posizioni normali e finire in una parte dell’orecchio interno in cui non dovrebbero trovarsi. Questo può causare vertigini e disturbi dell’equilibrio noti come “vertigini posizionali parossistiche benigni” (VPPB). Fortunatamente, esistono manovre specifiche, come la manovra di Epley, che possono aiutare a riposizionare gli otoliti e alleviare i sintomi.

In conclusione, gli otoliti sono piccoli cristalli di calcio che svolgono un ruolo cruciale nel nostro sistema di equilibrio. Senza di loro, la nostra capacità di percepire la posizione del corpo nello spazio sarebbe compromessa. È importante riconoscere l’importanza di questi minuscoli cristalli per il nostro benessere e comprendere come problemi come le vertigini posizionali possano essere causati da disturbi nella loro funzione.