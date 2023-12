Ginnastica Ritmica, Virtus Reggio ancora super: conquista 3 Ori, 5 Argenti e 2 Bronzi

StrettoWeb

La Società Ginnastica Virtus Reggio ancora una volta porta alto il nome della città di Reggio Calabria. Le atlete della storica società reggina, già plurimedagliate nelle loro categorie, hanno riconfermato il proprio valore assoluto rientrando dalle ultime Finali Nazionali Federali con ben 3 Ori, 5 Argenti e 2 Bronzi .Le Virtussine si sono avvicendate in pedana con gli esercizi di ginnastica ritmica a corpo libero, palla, cerchio e fune fornendo prove impeccabili quanto ad esecuzione e mettendo in evidenza oltre alla padronanza tecnica, espressività, eleganza e determinazione negli esercizi pennellati artisticamente in base alle caratteristiche delle singole ginnaste.

Altra conferma arriva dalla competizione Promogym e Sincrogym: le campionesse d’Italia in carica hanno primeggiato sia con i loro esercizi a corpo libero, palla, minitrampiolino e trave, sia con la splendida esecuzione dell’ esercizio collettivo a corpo libero e due progressioni a coppie, ricche di difficoltà ed elementi altamente acrobatici espressi in massimo sincronismo e raffinatezza tecnica e coreografica. Gratificanti le parole di elogio espresse, dalla direttrice di giuria al tecnico Carmen Loprevite per “l’ottimo lavoro svolto con le ginnaste”. I successi e i traguardi sportivi del team reggino del Presidente Rocco Loprevite e del Vicepresidente Vincenzo Costantino sono frutto del minuzioso e appassionato lavoro dei tecnici Caterina Albanese e Carmen Loprevite.

Tutti i risultati della Virtus Reggio alle Finali Nazionali Federali

Ecco i risultati nel dettaglio:

2 Ori di squadra e 1 Argento -Sincrogym 1 fascia (Anghelone Marta, Alampi Martina,Cannistrà Angela, Bottafava Sofia)

1 Oro Bottafava Sofia- sp.Palla Promogym e 1 Argento Sq.promogym 1f

1 Argento Corrado Arianna-Classifica Assoluta GR -LA A3

1 Argento Corrado Arianna-spec.Corpo libero GR .LA A3

1 Bronzo Arcudi Alessandra-spec. Cerchio GR-LB S3

1 Bronzo Anghelone Marta-Classifica Assoluta e 1 Argento squadra Promogym 1 fascia .

Ottimo piazzamento anche per Caterina Ambrogio classificatasi al 4 posto della classifica assoluta (GR LB-S2) al suo esordio in questa gara, insieme alla medagliata Arcudi Alessandra. Una menzione particolare a Michelle Orlando, da poco in forza presso la Virtus e proveniente da Locri ,che ha dovuto affrontare sacrifici e difficoltà per potersi allenare e partecipare a una competizione così prestigiosa.