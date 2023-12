Gal Terre Locridee, il bilancio di fine anno e gli auguri per il 2024

StrettoWeb

Si chiude, con ottimi risultati, il 2023 di Gal Terre Locridee, che in una nota a firma del Presidente Francesco Macrì traccia un bilancio dell’anno che sta per andare in archivio, augurando a tutti buon 2024. “È stato – dice – un anno impegnativo, ma ricco di soddisfazioni. Abbiamo portato a termine progetti importanti, a cui teniamo molto; progetti innovativi e inclusivi con significative ricadute economiche e sociali sul territorio, come l’avviamento di un birrificio a Polsi e di un’azienda per la produzione di CBD Oil a Bovalino, l’apertura di una palestra per disabili a Caulonia. La cooperazione regionale e transnazionale ci ha portato ad attuare azioni programmatiche di ampio respiro, come la valorizzazione di prodotti d’eccellenza attraverso dettagliati disciplinari e gli itinerari legati al turismo enogastronomico”.

Gal Terre Locridee, gli altri progetti

“Grazie alla collaborazione costante con Officine delle idee – continua il Presidente – abbiamo dato vita a progetti creativi e innovativi come il “Cammino del pane”, portando fuori regione un prodotto fortemente identitario della Locride, lungo un percorso di scambio e di condivisione. Con Myth Euromed abbiamo creato un ponte tra la Grecia e la magnagrecia, sul terreno dell’antica storia comune e di un presente che ci vede come territori gemelli”.

“Abbiamo ancora in corso una mostra unica nel suo genere, “L’incanto del disegno”, che ha portato a Locri i disegni dei grandi maestri dell’arte dal Cinquecento ai primi del Novecento e che fa da apripista per un percorso che intendiamo continuare nel filone dell’arte e della cultura. La programmazione, poi, del nuovo PdA ci ha visto concentrare tutte le nostre energie per dotare la Locride di uno strumento che possa contribuire in maniera significativa e tangibile a dare impulso allo sviluppo sociale, economico e culturale”.

“E anche in questo siamo stati premiati: grazie agli amministratori locali, ai cittadini e alle associazioni abbiamo raccolto idee e input per una progettazione in grande e “Un sogno per la Locride – Il viaggio continua”, che presenteremo giovedì 4 gennaio 2024, alle ore 11.00, nella sede del Gal TL, è stato pienamente approvato dalla Regione Calabria. Ma da qui bisogna ripartire, con l’entusiasmo di sempre, rinnovando sforzi ed energie, grazie a professionisti d’eccellenza, come il nostro direttore Guido Mignolli, una struttura viva e operativa, un Consiglio d’amministrazione propositivo e partecipe, puntando alla realizzazione del progetto, con particolare attenzione alle aree interne, alla sostenibilità e all’inclusione”.

“Pensiamo – conclude Macrì – a un territorio da difendere sotto il profilo paesaggistico e da rafforzare sul piano dell’inclusione e della sostenibilità ambientale. Ci auguriamo, quindi, e auguriamo a tutti che il nuovo anno renda concreti i sogni e i progetti e porti bellezza a ognuno di noi e alla Locride tutta!.