G7 a Villa San Giovanni, Milia (FI): “Reggio e la Calabria palcoscenico di un evento mondiale”

“Un altro successo targato Forza Italia: la notizia che il G7, il forum intergovernativo, che verterà sul commercio internazionale, si terrà a Villa San Giovanni nel luglio 2024 , a un anno di distanza dalla proposta avanzata dal nostro coordinatore On. Francesco Cannizzaro e dal presidente Occhiuto proprio sulle terrazze di Altafiumara, che ospiteranno l’evento, ci riempie di orgoglio”. In una nota stampa, il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Calabria, Federico Milia, plaude al grande risultato ottenuto dal deputato e dal presidente di Regione.

“’Un omaggio ai calabresi’, come il ministro degli Esteri e vice Premier Antonio Tajani ha commentato, annunciando la notizia, ed è davvero un grande regalo: il G7 in Calabria sarà una vetrina eccezionale per la nostra terra, un’occasione imperdibile per far conoscere al mondo la bellezza dei nostri territori” dichiara Milia. Sarà un evento dal respiro internazionale: Reggio e la Calabria saranno il palcoscenico di un evento dalla portata mondiale. Sette potenze mondiali discuteranno sul futuro del commercio internazionale, un ruolo in cui il Sud non rivestirà più un ruolo marginale, ma finalmente da protagonista” conclude Milia.