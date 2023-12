StrettoWeb

Sgomento a Fondi, in provincia di Latina, per via di un gravissimo lutto. Mercoledì, infatti, è morto un 14enne mentre era a casa sua probabilmente per un malore. Sono stati i genitori a scoprire il corpo senza vita del figlio mentre erano andati a svegliarlo.

Immediati i soccorsi dei medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane. La Procura di Latina ha disposto l’esame autoptico sul corpo dello sfortunato 14enne.