Finanziaria in Sicilia, Falcone: “287 milioni per la forestazione”

“Dopo aver messo in sicurezza due dei quattro pilastri fondamentali della legge di stabilità, ovvero gli investimenti sui Comuni e sul settore della forestazione, oggi in commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana sarà la volta delle norme sul contrasto al precariato storico e sulle misure a sostegno dell’economia e dello sviluppo”. Così l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, commentando i lavori di ieri sulla manovra in seconda commissione all’Ars.

“Prosegue l’esame della Finanziaria a Palazzo dei Normanni, mantenendo gli impegni che il presidente della Regione, Renato Schifani, ha assunto con i siciliani. Nel caso della misure sulla forestazione, tra le più strategiche approvate ieri, aumentiamo di ben 20 milioni lo stanziamento destinato alle azioni di tutela ambientale, conservazione e lotta agli incendi, destinando complessivamente al settore ben 287 milioni di euro”, conclude Falcone.