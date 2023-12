Favazzina, agente della Municipale aggredito da un farabutto: è ricoverato al GOM

StrettoWeb

Nella mattinata di ieri nella frazione Favazzina un operatore della Polizia Locale è stato aggredito e minacciato da un cittadino. L’agente stava svolgendo il proprio servizio, nella fattispecie di regolamentazione della viabilità.

L’aggressore dapprima ha inveito contro il pubblico ufficiale, poi è passato alle vie di fatto colpendo l’agente con un calcio e spintonandolo più volte per poi allontanarsi. A seguito di immediati accertamenti l’aggressore , gravato da numerosi precedenti di polizia per reati della stessa indole, è stato nell’immediatezza identificato, e l, nel pomeriggio invitato al comando. Ivi, dopo le formalità di rito, è stato denunciato per vari reati tra i quali oltraggio e resistenza al pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento aggravato.

L’agente aggredito è stato costretto a ricorrere alle cure del Gom in quanto nell’occorso ha riportato lesioni guaribili in oltre 20 gg. La Commissione Straordinaria immediatamente informata dei fatti ha condannato il vile gesto,augurando una pronta guarigione all’agente. Ha altresì espresso la propria incondizionata solidarietà a tutto il personale della Polizia Locale ricordando il prezioso e diuturno lavoro della vigilanza urbana, a tutela della legalità e del sicurezza urbana. “Consimili episodi” ha dichiarato la triade, “non fermeranno l’azione di ripristino della legalità nel solco del quale si sta muovendo l’azione amministrativa del Comune di Scilla”.