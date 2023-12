Expo 2025: lunedì conferenza stampa per presentare il progetto del Padiglione Italia

StrettoWeb

Lunedì 11 dicembre, alle ore 11.30, presso la sala conferenze stampa del dodicesimo piano della Cittadella di Catanzaro, il commissario generale per la partecipazione italiana a Expo 2025 Osaka, Mario Andrea Vattani, il presidente dell’Istituto per il commercio estero, Matteo Zoppas, il progettista del Padiglione italiano, Mario Cucinella, e il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Maria Tripodi, presenteranno il progetto del Padiglione Italia in vista della prossima esposizione universale che si terrà in Giappone.

All’incontro parteciperà anche, per un saluto istituzionale, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Giornalisti, operatori e fotografi potranno accedere al decimo piano a partire dalle ore 11.15.