Europee: Malan, ‘obiettivo Fdi scardinare alleanza Ppe-Pse’

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Scardinare un assetto che ormai da troppo tempo si fonda sulla goffa alleanza tra i popolari del Ppe e i socialisti del Pse”. Questo l’obiettivo di Fdi alle europee. Lo dice il capogruppo al Senato, Lucio Malan, a “La Voce del Patriota”.

“Basta con questi continui endorsement europei ai desiderata del radicalismo progressista su temi cardine come famiglia e vita. L?Europa deve, al contrario, riscoprire le proprie radici giudaico-cristiane. Per cambiare paradigma, per promuovere finalmente un maggiore protagonismo dei popoli europei esaltandone l?identità di ognuno, vogliamo trasferire anche in Europa il ‘modello Italia’, con una solida maggioranza di centrodestra.

Il bilancio del primo anno di governo per Malan è “assolutamente positivo. Lo dicono i numeri, non le opinioni personali”. Quanto alla manovra è “seria e affidabile: gli stessi aggettivi che associo al governo Meloni”. Infine sul tema immigrazione: “Il contesto internazionale – tra guerre e crisi interne – ha suscitato un?ondata migratoria senza precedenti. Il governo Meloni è riuscito finalmente a portare il tema al centro dell?agenda europea, sfidando gli egoismi nazionali: oggi tutti a Bruxelles hanno maturato la consapevolezza della necessità di un?azione a livello europeo sull?immigrazione”.