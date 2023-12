Europee: Faraone, ‘giochino Tajani-Salvini su alleanze separate non funziona’

StrettoWeb

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Forza Italia dice che Salvini sbaglia ad ?andare dietro a certi personaggi?. Il partito di Tajani finge di non capire che il leader della Lega è uno di quei personaggi, parte integrante di quella destra sovranista ed antieuropeista”. Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

?’Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei’, mai detto fu più appropriato. Questo giochino a tenere separate le alleanze europee con quelle nazionali non funziona, gli italiani non sono stupidi”, conclude.