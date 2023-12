Elezioni, oggi le Provinciali di Catanzaro e Cosenza

StrettoWeb

Oggi sono in programma le elezioni provinciali di Catanzaro e Cosenza. Si voterà solo per rinnovare i Consigli dei due enti intermedi, che dunque manterranno, qualche che sia l’esito del voto, le presidenze, rispettivamente quella di Amedeo Mormile della Lega a Catanzaro e di Rosaria Succurro, di Forza Italia a Cosenza. E’ un voto di secondo grado, nel senso che a votare ancora saranno solo i sindaci e gli amministratori dei Comuni delle due province.

Elezioni provinciali Catanzaro

Sei le liste per il rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro. In campo la Lega, Fratelli d’Italia sarà della partita con la lista Venti da Sud, Forza Italia, “Grande Provincia”. Quanto al centrosinistra, ritorna in pista come due anni la la lista “Progressisti” e poi la lista di Azione.

Le elezioni provinciali Cosenza

Sono cinque le liste presentate per le Provinciali di Cosenza: Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia sono insieme nella lista “Ad Maiora”. In corsa Italia del Meridione del sindaco di Castrolibero Orlandino Greco. Poi abbiamo “Provincia democratica”, che si avvarrebbe anche del sostegno dell’area del sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi e la lista di Azione.