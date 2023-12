Eletta la segreteria confederale dell’Orsa Calabria

StrettoWeb

Si è tenuto nei giorni scorsi il Congresso Confederale OrSA Calabria che ha eletto il nuovo quadro dirigenziale della citata Organizzazione Sindacale. Dopo la relazione introduttiva nella quale, tra l’altro, è stata evidenziata la battaglia-denuncia fatta dall’OrSA Calabria in merito alla non fattibilità del tracciato ferroviario dell’AV via Pollino, ripresa anche dal Ministero dei trasporti, si è convenuto di continuare a monitorare le questioni ritenute “calde” per il territorio calabrese come la portualità, le autostrade, le strade provinciali e metropolitane, gli aeroporti, la SS106 e la sanità.

Inoltre attenzione importante è stata riservata alla questione del Porto di Gioia Tauro che riguarda l’applicazione delle nuove norme Europee consistenti in nuove tasse “contro le emissioni inquinanti”, che però potrebbero provocare un danno enorme alla portualità nazionale e quindi ad una delle realtà produttive più importanti per la nostra regione.

Si è, quindi, proceduto alla votazione che ha coinvolto le federazioni dei Ferrovieri; dei Pensionati; dei Portuali; dell’Anas e del TPL che hanno acclamato con voto unanime la seguente Segreteria Confederale Calabria :

Rogolino Vincenzo – Segretario Confederale Calabria

Occhiuto Paolo – Segretario Aggiunto

Barbalace Pasquale – Componente