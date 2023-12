Ecosistem Lamezia Soccer, arriva l’italo-argentino Agustin Tobias Cafure

StrettoWeb

L’ASD Ecosistem Lamezia Soccer annuncia “l’acquisizione delle prestazioni sportive del talentuoso pivot italo-argentino Agustin Tobias Cafure. Nato a Rio Grande nel ‘91, Cafure unisce prestanza fisica e tecnica individuale, caratteristiche che lo hanno reso un punto di riferimento nel mondo del calcio a 5. Di piede destro e con un fiuto innato per il gol, Cafure ha lasciato il segno in patria giocando per squadre prestigiose come River Plate, Independiente e Gimnasia y Esgrima La Plata. Le sue esperienze in Italia lo hanno visto vestire le maglie del VareseLaveno e del Futsal Bisceglie, confermando la sua abilità nel campo internazionale. Per l’esito positivo dell’operazione un ringraziamento speciale va all’intermediazione di Franco Ceracchi, della Futbol Agency Buenrome”.

Con l’arrivo di Cafure, l’Ecosistem Lamezia Soccer arricchisce ulteriormente il proprio roster, dimostrando la volontà di consolidare la propria posizione di rilievo nel panorama calcettistico italiano. Il pivot italo-argentino si unisce al team con la promessa di portare la sua esperienza e il suo impegno per contribuire al successo della squadra.

Le prime parole del nuovo arrivo

L’intervista al nuovo giocatore Orange ha svelato la sua entusiasmante prospettiva riguardo a questa nuova tappa della sua carriera:

Come hai accolto l’interesse e poi il trasferimento all’Ecosistem Lamezia?

“Ho accolto l’interesse del club con un entusiasmo immenso. Ringrazio di cuore il DS Samele con cui abbiamo concluso la trattativa velocemente”.

Con quali motivazioni arrivi a Lamezia Terme per vestire la maglia Orange?

“Arrivo con la determinazione di mettere in campo tutto me stesso. Voglio mettermi alla prova in questa nuova sfida, impiegando tutte le mie energie e dando il massimo sempre”.

Sei un giocatore con tanta esperienza sulle spalle, cosa pensi di poter dare al gruppo?

“Darò il massimo per aiutare i compagni e la società. Voglio contribuire alla crescita del gruppo, mettendomi al servizio del mister e del club”.