Eccellenza: il Bocale vince ed è a -3 dal 2° posto, bene anche il ReggioRavagnese. Risultati e classifica

Giro di boa per il girone calabrese di Eccellenza, che con il turno di oggi pomeriggio chiude il girone d’andata e il 2023. Ora arrivederci al 7 gennaio per la prima di ritorno. Quest’ultima dell’anno, intanto, evidenzia la spaccatura in vetta: il Sambiase vince ancora e tenta la fuga, il Soriano perde in casa e ora è a -9. A sorridere è soprattutto il Bocale che, dopo aver raggiunto la storica finale di Coppa Italia Dilettanti in settimana, oggi sbanca Paola, raggiunge il quinto posto e va a -2 dal terzo e a -3 dal secondo.

Tra le reggine, benissimo anche il ReggioRavagnese, che si rilancia dopo il derby e batte di misura il Rende. La Palmese perde in casa contro Gioiosa e scivola sempre più giù, mentre il Cittanova vince facilmente in casa dello Stilo Monasterace. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 15ª giornata

Soriano-Brancaleone 0-1

Morrone-Isola Capo Rizzuto 0-1

Palmese-Gioiosa Jonica 0-1

Paolana-Bocale 1-2

ReggioRavagnese-Rende 1-0

Scalea-Sambiase 0-2

Stilo Monasterace-Cittanova 0-3

Vigor Lamezia-Digiesse PraiaTortora 4-1

Classifica Eccellenza Calabria

Sambiase 36 Soriano 27 Cittanova 26 Vigor Lamezia 26 Bocale 24 Digiesse Praia Tortora 22 ReggioRavagnese 21 Brancaleone 21 Rende 20 Stilo Monasterace 17 Isola Capo Rizzuto 17 Scalea 16 Palmese 16 Gioiosa Jonica 14 Morrone 10 Paolana 8