Calcio, Eccellenza Calabria: derby reggino al Bocale, battuta ReggioRavagnese. Risultati e classifica

Girone calabrese di Eccellenza in campo nel pomeriggio per la 14ª giornata. Tra le gare interessanti, il derby di cartello tutto reggino tra Bocale e ReggioRavagnese. Ad avere la meglio è la squadra del Presidente Cogliandro, tra l’altro molto attiva sul mercato in questi giorni: 2-0 il risultato, con le reti di Guerrisi e Nicolau. La compagine biancorossa si conferma in zona playoff.

In vetta è fuga Sambiase dopo l’1-0 allo Stilo Monasterace. Il Soriano infatti pareggia per 2-2 a Rende. Pari anche per la Vigor, mentre il Cittanova non tradisce le attese contro il fanalino di coda Paolana. Cade malamente la Palmese a Isola Capo Rizzuto: ora la classifica, per i neroverdi, preoccupa. Di seguito risultati e nuova graduatoria.

Risultati Eccellenza Calabria, 14ª giornata

Sambiase-Stilo Monasterace 1-0

Bocale-ReggioRavagnese 2-0

Brancaleone-Vigor Lamezia 0-0

Cittanova-Paolana 2-0

Digiesse Praia Tortora-Morrone 1-1

Gioiosa Jonica-Scalea 0-0

Isola Capo Rizzuto-Palmese 4-1

Rende-Soriano 2-2

Classifica Eccellenza Calabria

Sambiase 33 Soriano 27 Cittanova 23 Vigor Lamezia 23 Digiesse Praia Tortora 22 Bocale 21 Rende 20 ReggioRavagnese 18 Brancaleone 18 Stilo Monasterace 17 Scalea 16 Palmese 16 Isola Capo Rizzuto 14 Gioiosa Jonica 14 Morrone 10 Paolana 8