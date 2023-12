Dr. Max punta alla leadership in Italia acquisendo 7 farmacie Valuefarma

StrettoWeb

Dr. Max, catena di farmacie diventata un punto di riferimento in Europa per molte nazioni, continua a puntare sull’Italia. La Penisola è al centro dei suoi investimenti come dimostrano le ultime mosse: dopo l’acquisizione di Neo Apotek S.p.A. che ha portato a oltre 210 farmacie sul territorio, un’altra importante acquisizione è quella di Valuefarma.

Il gruppo Penta con Dr. Max crede fortemente nell’Italia e ha scelto di concludere l’acquisizione delle 7 farmacie Valuefarma e dei suoi oltre 50 dipendenti, per continuare l’espansione sul mercato locale. L’obiettivo dell’azienda è chiaramente quello di guadagnare terreno ed espandersi a livello nazionale in modo concreto, diventando un punto di riferimento per la Penisola così come già lo è per altre località europee.

Gli investimenti di Dr. Max in Italia continuano

Il gruppo internazionale diventato un punto di riferimento per la gestione di farmacie, si sta inserendo in modo capillare nel mercato italiano. Una delle ultime operazioni riguarda l’acquisizione di Valuefarma che ha ceduto 7 farmacie e i 50 professionisti associati al Gruppo Penta.

L’amministratore delegato di Dr. Max Italia Alessandro Urbani ha descritto l’operazione come l’ennesima mossa per poter rafforzare il posizionamento sul mercato italiano, mostrando interesse nel continuare a crescere in Italia.

L’azienda punta sia online che offline a raggiungere i consumatori con professionisti preparati e di supporto ma anche con una rete consolidata che tocchi le più grandi città come Roma, Milano, Torino, Bologna e ancona ma anche le località turistiche più importanti.

Anche le parole di Filippo Cioni, Direttore M&A Dr Max Italia hanno sottolineato in una nota stampa come questa operazione finalizzata vuole portare il gruppo verso una posizione di leader per il settore farmaceutico italiano.

È piuttosto evidente come la crescita in Italia sia uno degli obiettivi del gruppo internazionale, già diventato tra i più importanti a livello europeo.

Anche da parte di ValueFarma, con le parole del CEO Beatrice Salvalaggio, viene sostenuto il progetto: la mossa, come ha raccontato la professionista, ha dato modo di poter garantire un futuro florido non solo alle 7 farmacie ma anche agli oltre 50 dipendenti.

Dr. Max è a tutti gli effetti tra i player internazionali di rilievo a livello internazionale e con questa tipologia di investimenti fa in modo di rafforzare la propria presenza nel Belpaese. Ad oggi l’azienda conta non solo un numero sempre più alto di farmacie, superando le 210, ma anche ottenendo oltre 1 milione di utenti al mese sul sito.

Gli obiettivi? Sicuramente l’omnicanalità: l’azienda desidera implementare servizi di ultima generazione come quella di fare una consegna direttamente in farmacia, così da rendere più semplice l’acquisto dei pazienti, senza perdere il contatto con un professionista di fiducia. Fluidità, flessibilità e convenienza sono i tre valori che guidano il progetto.

I motivi del successo di Dr. Max

Il punto di riferimento europeo è considerato, a tutti gli effetti, la seconda catena di farmacie in UE: non solo è presente con un ruolo di leader in 9 nazioni ma sono oltre 3000 le farmacie posizionate nelle più importanti città.

Lo staff conta oltre 20.000 dipendenti ma non è solo questione di numeri: personale altamente qualificato che possa offrire un effettivo supporto agli utenti, sia online che offline, in fase d’acquisto e un programma fedeltà che regala sconti e Coupon ha fatto in modo che gli utenti si fidelizzassero.

Plus? I prezzi competitivi mantenuti nel tempo: tutte queste mosse fanno in modo che Dr. Max riesca a confermare la propria leadership in Europa e anche in Italia.

Gli obiettivi per il futuro

La realtà in forte espansione continua ad aver voglia di crescere. Innovazione tecnologica, attenzione ai consumatori, collegamento tra online e offline sono solo alcuni dei passi che si uniscono all’apertura di nuove farmacie sul territorio.

Dal 2018 la catena è entrata ufficialmente nel mercato italiano con l’intento fin da subito di crescere per diventare un punto di riferimento proprio come in altri stati. Da quel momento la strada è stata in continua salita: aperture di nuovi store, l’e-commerce e l’investimento verso una omnicanalità sempre più marcata sono alla base della strategia.

Dr. Max ha le idee chiare per il futuro, sicuramente non mancano le acquisizioni ma vuole puntare sui talenti investendo nella formazione e facendo in modo che tutto lo staff possa lavorare al meglio.

Tra le ultime novità, un progetto ambizioso ed importante: il nuovo magazzino centralizzato a Telgate che permette di rifornire in modo rapido sia le farmacie che lo store online, puntando molto anche sul rispetto dell’ambiente e l’ottimizzazione delle risorse. Per il 2024 questo magazzino diventerà completamente automatizzato, diventando un fiore all’occhiello per l’industria farmaceutica, segnando anche un primato importante per il settore.

Con oltre 9.400.000 membri del programma fedeltà, una distribuzione capillare in 9 nazioni e un e-commerce che conta oltre 2.400.000 prodotti venduti ogni giorno Dr. Max mette al centro dell’attenzione il benessere dei pazienti offrendo tutto ciò che serve per garantire la salute dei clienti ad un prezzo conveniente.