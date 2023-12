La Domotek Volley Reggio Calabria in Sicilia per dare sostanza al primato

StrettoWeb

Sarà Piedimonte Etneo, sabato 9 dicembre alle 17, ad accogliere nel prossimo turno di campionato di Serie B, la Domotek Volley Reggio Calabria che, dopo nove giornate mantiene ben saldo fra le proprie mani il record di altrettanti successi ed il conseguente signoreggiamento sul torneo. La squadra amaranto sarà opposta alla Costa Dolci Papiro Catania di Mister Tani Frinzi Russo, rimasta indietro nella griglia delle partecipanti ed attualmente attestata in penultima posizione. I due punti guadagnati sono frutto di due sconfitte al tie-break. Il sestetto etneo, ancora a zero nella casella delle vittorie, approda al match dopo aver perso il delicato scontro diretto a Bisignano, un duello consumatosi per due ore e mezza e che ha trovato un padrone soltanto al quinto set.

I calabresi di coach Antonio Polimeni, in settimana hanno accolto il forte ed esperto schiacciatore Giuseppe Boscaini, deciso in riva allo Stretto a riempire di nuova linfa un percorso professionale segnato da realizzazioni nelle quali trovano ancora spazio aspirazioni notevoli. Tra le partite in programma sabato 9 e domenica 10 spicca, per una serie di motivazioni facili da comprendere, il derby di Bronte: Aquila, seconda in classifica, e Ciclope, quinta, daranno il massimo per assicurarsi punti vitali utili a restare sulla mongolfiera che, dall’alto, permette di scorgere traguardi di prestigio.

A dividerle appena tre lunghezze: intuibile il peso specifico della posta in palio. Altrettanto affascinante e spinoso il duello che chiuderà i giochi del decimo turno alle 18 di domenica: sui due lati della rete si fronteggeranno la Raffaele Lamezia e la Paomar Volley Siracusa: entrambe sono appaiate sul gradino più basso del podio. Altro confronto dalle forti connotazioni emotive è quello di Letojanni: i padroni di casa della Datterino attendono, infatti, i “cugini” della Sicily F.lli Anastasi Messina, bramosa di incamerare qualcosa che possa spazzare via lo zero in classifica. Riposeranno Re Borbone Palermo e Tonno Callipo Vibo Valentia: occasione preziosa per Systemia Viagrande e Bisignano Group, impegnate nella sfida diretta, di affiancarle in graduatoria.