Domotek Volley non si ferma più: 9 vittorie su 9, si ferma il volo dell’Aquila Bronte CT

Tabellino aggiornato, fate 9 su 9. Prosegue implacabile la marcia della Domotek Volley Reggio Calabria, la squadra di pallavolo reggina che sta riportando la passione per il volley maschile in riva allo Stretto. I risultati parlano da sè. La formazione di coach Polimeni continua a registrare un successo dopo l’altro con la caratteristica, per nulla banale, di non lasciare neanche le briciole agli avversari.

Dometek Volley Reggio Calabria-Aquila Bronte CT 3-0

Nella serata odierna il PalaCalafiore ha ospitato la gara stagionale numero 9 per reggini, alla quale è corrisposta la 9ª vittoria, ancora una volta per 3 set a 0. Gli amaranto hanno superato Aquila Bronte CT, quarta forza del campionato di Serie B Nazionale Girone I a pari punti (19) con i concittadini della Ciclope Volley Bronte. Capitan Domenico Laganà e compagni hanno vinto l’incontro con il punteggio di 25-20 / 25-17 / 25-16.

Primo set molto combattuto con i catanesi abili a evitare la fuga dei reggini, salvo poi piegarsi alle cannonate di Omar El Moudden, letale nello spegnere le velleità di rimonta dei siciliani (25-20). Nel secondo set i reggini mettono subito le cose in chiaro: allungo importante dei ragazzi di coach Polimeni che, fin dalle fasi iniziali del set, scavano un solco incolmabile (praticamente sempre doppiati nel punteggio) con El Moudden, Schipilliti e Laganà tambureggianti in attacco (25-17). Copione che non cambia nel terzo set nel quale, tanto a muro quanto in ricezione, i reggini alzano l’intensità difensiva e martellano in attacco con i soliti El Moudden e Laganà per il 25-16 finale.