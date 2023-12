Dl Anticipi: Fornaro, ‘siamo a record fiducie, Parlamento svuotato’

StrettoWeb

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Siamo ormai al record delle 4,4 fiducie al mese. Il 2024 non potrà certo proseguire con questo andazzo inaccettabile. Siamo ormai allo svuotamento del Parlamento”. Così Federico Fornaro, della Presidenza del gruppo Pd alla Camera, intervenendo su di un richiamo al regolamento.

“A questo vanno aggiunte le notizie che arrivano dal Senato sull?iter della legge Bilancio. Dove difficilmente vi sarà un rispetto dei tempi previsti, peraltro per le divisioni all?interno della stessa maggioranza. Si può ipotizzare un arrivo del testo alla Camera dopo il 26 dicembre. Sarebbe inaccettabile, poiché verrebbe stravolta la stessa dialettica maggioranza-opposizione. Non siete in grado di garantire una corretta discussione della Legge di bilancio. Chiediamo che venga riferito al presidente Fontana il nostro forte disagio?.