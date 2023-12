Dispersione scolastica a Messina, importante convegno all’istituto Antonello

StrettoWeb

“Insieme contro la dispersione scolastica: analisi del fenomeno e strategie comuni di intervento”. E’ questo il tema del convegno in programma lunedì prossimo, 18 dicembre, con inizio alle ore 9,30 nei locali dell’ISS Antonello di Messina, su iniziativa del Provveditorato agli Studi, con il patrocinio del Comune. A fare gli onori di casa saranno la Dirigente dell’Antonello Laura Tringali ed il Provveditore Stello Vadalà. I lavori saranno moderati dalla giornalista Rachele Gerace. Data l’importanza dei lavori, che si svilupperanno in una sessione mattutina ed una pomeridiana, è prevista la partecipazione del Prefetto Cosima Di Stasi, del Sindaco Federico Basile, della Rettrice dell’Università Giovanna Spatari, del direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Pierro, del Dirigente Ufficio III per la Sicilia Bernardo Moschella, degli assessori comunali, Pietro Currò alla Pubblica Istruzione ed Alessandra Calafiore alle Politiche sociali.

Oltre agli interventi istituzionali, numerosi saranno i contributi tecnici affidati alla Segretaria della Consulta Diocesana delle Associazioni Laicali Nina Currò, ai dirigenti tecnici regionali Patrizia Fasulo ed Ornella Campo, al Referente Regionale di Save the Children, Alessio Fasulo in video conferenza, al Direttore del dipartimento UOC di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza Santina Patanè, al docente Unipegaso Alessandro Barca, alle docenti universitarie Giuseppa Filippello e Caterina Sindoni, alla Dirigente dell’I.C. Albino Luciani Grazia Patanè, al Presidente del Tribunale dei minori di Messina, Francesca Pricoco, ed al Procuratore dello stesso Tribunale Andrea Pagano.

“E’ determinante aggredire il fenomeno della dispersione scolastica attraverso uno sforzo congiunto di tutti gli attori del territorio, pertanto ho avvertito l’esigenza di organizzare un convegno su questo delicatissimo tema”, ha dichiarato il Provveditore Stello Vadalà. L’iniziativa, rivolta ai Dirigenti Scolastici della provincia di Messina, mira ad approfondire diverse sfaccettature afferenti alla dispersione scolastica, quali la povertà educativa, la fragilità, il disagio e l’esclusione sociale, gli indicatori di uscita precoce dal sistema scolastico, le politiche adottate per la lotta all’abbandono scolastico, il Service Learning, la promozione dell’orientamento come strumento di contrasto alla dispersione scolastica.