De Luca, che caduta: gli tolgono la sedia, lui non vede e va giù | VIDEO

Disavventura simpatica e per fortuna senza gravi conseguenze per Vincenzo De Luca, Governatore della Campania. Il Presidente di Regione, infatti, si è reso protagonista di una caduta nel corso del brindisi di fine anno all’auditorium della Regione, come si può vedere dal video in alto.

Il Governatore era seduto e si è alzato per prendere un bicchiere, ma nello stesso istante un membro del suo staff gli ha tolto la sedia da dietro, spostandola. De Luca, che non si era accorto del gesto alle sue spalle, convinto di avere ancora la sedia dietro si è seduto, cadendo però rovinosamente. Immediatamente è stato aiutato a rialzarsi e poi con una battuta ha fatto ridere i presenti in sala.