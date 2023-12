Crotone: undici nuovi carabinieri al comando provinciale

StrettoWeb

Undici nuovi carabinieri hanno preso servizio al Comando provinciale di Crotone dell’Arma ed andranno a potenziare alcune delle 21 stazioni del territorio. In particolare i nuovi militari provengono dal 142mo corso Carabinieri di Reggio Calabria, hanno tra i 21 ed i 27 anni, e sono destinati alla tenenza di Isola Capo Rizzuto (4) ed alle stazioni di Cirò Marina (2), Cutro (2), Crotone (1), Mesoraca (1), Petilia Policastro (1). Resteranno in servizio per quattro anni.

“Sono carabinieri che arrivano dai corsi di formazione dell’Arma – ha detto il comandante provinciale, colonnello Raffaele Giovinazzo, nel presentarli – e che andranno a rafforzare l’offerta di sicurezza del nostro territorio nelle stazioni Carabinieri, dove completeranno sul piano pratico anche il loro percorso di formazione. Si tratta di una dimostrazione di particolare attenzione che il Comando generale ed il Comando Legione carabinieri Calabria hanno voluto riservare per questo territorio verso cui il Comando ha voluto riservare appunto una fetta importante delle nuove assegnazioni. Hanno avuto anche delle esperienze nel campo dell’organizzazione militare, infatti provengono dai ruoli dell’esercito e quindi quella che hanno fatto è una scelta proprio di vita che li porta lontani dalle loro famiglie ad operare in teatri prevalentemente operativi”.