“Crotone è splendida, può diventare una perla ambita. Dipende solo da noi”

Un avvocato di Crotone, Francesco Verri, ha pubblicato su facebook un post in cui commenta il Capodanno che verrà festeggiato a Crotone grazie alla trasmissione Rai dalla città calabrese. Il post è diventato virale in poche ore raccogliendo tantissime condivisioni e commenti. Ecco il post integrale: “Crotone è splendida, ha un clima unico, il mare limpido di fatto scorre nel centro della città, dal porto alle sue piazze si va a piedi. Ha un aeroporto collegato con Roma e Milano e quello internazionale di Lamezia Terme non è distante. Crotone ha una storia millenaria e splendidi musei, per non parlare dell’accoglienza, del cibo servito in cento fra ristoranti e locali, dei vini della vicina Ciró e della straordinaria bellezza della Sila, prossima anch’essa. Crotone ha cantanti, attori e scrittori famosi”.

“Lo sappiamo tutti. Ma per tanto tempo ce ne siamo dimenticati. Mentre sta per svolgersi il Capodanno RAI, questo evento straordinario che sta agendo beneficamente sulla nostra consapevolezza, stasera l’Italia intera scoprirà e parlerà di Crotone. Possiamo diventare la Tropea dello Ionio, un’alternativa al magnifico Salento o alla bellissima Ortigia. Dipende da noi. Solo da noi. E sono sicuro che ce la faremo. Buon 2024″.