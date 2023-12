Il Crotone ferma la capolista, ma non riesce l’impresa: 1-1 contro la Juve Stabia

StrettoWeb

Anche contro la capolista, il Crotone mantiene la striscia positiva, che dura ormai da mesi. Allo Scida, Juve Stabia fermata sull’1-1. Candellone porta in vantaggio i padroni di casa, il solito Tumminello pareggia tutto alla mezz’ora. Nel finale, Vespe in dieci per il rosso a Meli. Con questo risultato, Juve Stabia sempre prima è a +3 sul Picerno secondo, che ieri ha pareggiato per 0-0 contro la Casertana di Montalto. Subito dietro c’è il Crotone, quarto a quota 29. Così risultati e classifica.

Risultati Serie C girone C, 17ª giornata

Crotone-Juve Stabia 1-1

Giugliano-Monterosi 3-1

Classifica Serie C

Juve Stabia 36 Picerno 33 Casertana 31 Crotone 29 Benevento 29 Avellino 27 Taranto 26 Latina 25 Giugliano 25 Catania 22 Audace Cerignola 21 Foggia 21 Sorrento 19 Monopoli 18 Potenza 18 Virtus Francavilla 16 Turris 15 Messina 14 Brindisi 10 Monterosi Tuscia 9