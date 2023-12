Crotone, l’A.N.I.O.C. mantiene le promesse e consegna i generi alimentari a 6 famiglie bisognose

StrettoWeb

“L’A.N.I.O.C. (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) di Crotone, il Delegato Provinciale e Coordinatore Regionale Cav. Giuseppe Crea e il Segretario Cav. Francesco Saverio Scicchitano, dal 22 al 29 dicembre hanno consegnato dei generi alimentari a 6 famiglie bisognose. Il Delegato e il Segretario hanno comperato i generi alimentari, con i soldi ricavati dalla riffa della “Giornata del Cavaliere” dedicata in onore della Capitaneria di Porto di Crotone e il pranzo del Santo Natale della domenica 17 dicembre 2023″. Così in una nota l’Associazione informa della consegna dei generi alimentari.

“Tutto il merito di questa beneficenza è dovuto al nostro socio Cav. Uff. Michele Affidato, Maestro Orafo in Crotone, alla Dama Nadia Montirosso, delegato comunale dell’A.N.I.O.C. di Soverato (CZ) e a tanti altri Commercianti di Crotone, che come ogni fine anno sono molto generosi a dare alla nostra associazione tanti omaggi, per la buona riuscita della riffa, che sicuramente è la più florida di tutte le associazioni, per il numero degli oggetti in palio e la più economica per il costo dei biglietti. Per Il Cav. Giuseppe Crea e il Cav. Francesco Saverio Scicchitano, come ogni anno, è un dovere da umili Cavalieri aiutare le famiglie bisognose. Con l’occasione ringraziano tutti i negozi che con il loro generoso contributo hanno donato all’A.N.I.O.C”, si legge ancora.