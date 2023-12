Covid: Mattarella, ‘agricoltori hanno consentito ripresa Paese ferito’**

StrettoWeb

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Permettetemi di cogliere l?occasione per esprimere la riconoscenza della Repubblica al mondo dell?agricoltura che, durante la crisi della pandemia da Covid-19, non ha mai cessato, neppure per un istante, di nutrire il Paese. Gli agricoltori, al pari di altre categorie benemerite, hanno consentito a un Paese ferito di rialzarsi e riprendere il suo percorso”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Assemblea di Confagricoltura.