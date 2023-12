Cosenza-Ternana, Caserta: “non stiamo facendo male, come sento dire. E su Forte coinvolto nel calcioscommesse…”

StrettoWeb

Dopo la sconfitta nel derby di Calabria, il Cosenza torna in casa. Domani pomeriggio al San Vito-Marulla arriva la Ternana, attuale fanalino di coda in Serie B. Mister Caserta ha parlato alla vigilia in conferenza stampa, rispondendo innanzitutto a una domanda relativa al presunto coinvolgimento di Francesco Forte nel calcioscommesse: “ho sentito qualcosa, ma non so i particolari e quindi aspetterò. L’abbiamo appena saputa la notizia, non so neanche di cosa si tratta. Dal punto di vista tecnico e tattico non cambia niente, non incide, anche nella sua scelta di farlo giocare dal primo minuto”.

Tra scorie derby e miglioramenti. “A differenza di altre partite e altre sconfitte, ci è servito qualche giorno in più per smaltire, perché una sconfitta nel derby lascia un po’ di rammarico in più. Però adesso sappiamo che non dobbiamo più pensarci, ormai è andata. Penso che questa squadra dall’inizio dell’anno abbia fatto notevoli miglioramenti. Abbiamo avuto alti e bassi, sì, ma serve pazienza e lavorare, il lavoro c’è. Se guardo a quando siamo partiti, la squadra è cresciuta. Ci sono partite in cui abbiamo fatto benissimo e altre un po’ meno. Potremmo fare di più? Certo, ma non stiamo facendo male, come sento dire, perché spesso passa questo messaggio”.

Sul prossimo avversario: “non guardo la classifica, non lo faccio neanche con quelle di alta classifica. Ho visto le partite che ha fatto contro Palermo e Spezia. Non sarà una partita facile, dobbiamo dare un segnale di riscatto a noi stessi e alla città”.

Su singoli e possibili cambiamenti tattici: “Marras si è allenato solo ieri con la squadra, dagli accertamenti fortunatamente non è emerso nulla di grave. Bisogna valutare se rischiarlo o meno, nel caso parta dalla panchina vediamo se mettere un altro al suo posto col suo stesso ruolo oppure cambiare qualcosina a livello tattico. Stiamo lavorando anche sulla difesa a 3, lo facciamo a prescindere dalle partite. Lavoriamo su più sistemi di gioco per farci trovare pronti eventualmente”.