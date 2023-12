Cosenza, Pietro Martino infortunato: dovrà essere operato. Il risultato degli esami

StrettoWeb

Momento delicatissimo in casa Cosenza. La squadra di Caserta non vince da un mese e mezzo e, dopo due pari di fila che avevano interrotto una brutta mini striscia negativa, ha perso di nuovo in casa, rimontata dal Como di Fabregas. Così l’allenatore è tornato sulla graticola, dopo la fiducia concessa nelle scorse settimane. Intanto ora c’è la sosta natalizia e la compagine rossoblu potrà rimettere insieme i cocci.

Sarà molto più lunga la ripresa di Pietro Martino, infortunatosi nel match di ieri. Come informa il club, “è stata riscontrata una lesione del tendine di Achille del piede sinistro. Il difensore dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico. Caro Piè – scrive la società – ci vorrà un po’ di tempo, ma da vero Lupo quale sei sappiamo che darai tutto (e oltre) per tornare in campo al più presto. Noi siamo tutti con te”.