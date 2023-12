Cosenza, nel momento delicato irrompe il Parma: Caserta su spogliatoio e critiche. Poi sorprende…

StrettoWeb

Per il Cosenza è il momento più delicato della stagione. La squadra rossoblu viene da tre sconfitte consecutive e a peggiorare le cose ci si mette il prossimo avversario, quello di domani al Marulla: la capolista Parma, reduce dalla pazza rimonta casalinga contro il Palermo maturata nell’extra-time. Il tenore dello sparring partner, al contrario, potrebbe però essere uno stimolo in più a rialzarsi per mettersi alle spalle le difficoltà cominciate con la sconfitta nel derby.

Come sempre, mister Caserta mostra serenità. “In questa settimana non abbiamo pensato alle sconfitte, ma solo a lavorare, cercando di migliorare gli errori. Nel calcio ci sono momenti buoni e meno buoni, ora ci sta girando tutto contro”, ha detto in conferenza stampa. E a chi gli chiede problemi di spogliatoio, lui respinge tutto: “non c’è alcun problema, i ragazzi sono uniti, conoscono il progetto e sanno cosa devono fare”. Ovviamente le difficoltà restano: “dispiace per i tifosi, capisco, tre sconfitte di fila sono pesanti. Noi ci siamo guardati negli occhi come facciamo sempre. Questi momenti, però, li hanno tutti, solo il Parma non ne ha avuti. Dalle critiche prendo le cose positive”.

E a proposito di prossimo avversario, Caserta descrive il Parma e poi sorprende: “è una delle più forti, si è rinforzata rispetto allo scorso anno, non molla mai e ha un tecnico preparato. Sarà difficilissima ma sono convinto che sarà una grande gara”.