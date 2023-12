Il Cosenza ferma la capolista sullo 0-0, ma con rammarico: il Parma in 10 dal 5° minuto strappa il pari

StrettoWeb

Dopo tre sconfitte consecutive, contava innanzitutto fermare l’emorragia di risultati negativi. E, bisogna ammetterlo, l’avversario non era dei migliori, anzi. Per questo, è da considerare di per sé buono il pari per 0-0 del Cosenza al San Vito-Marulla contro la capolista Parma. C’è, però, il rammarico: gli ospiti, infatti, hanno giocato praticamente per tutta la gara in dieci uomini.

Cosenza-Parma 0-0, la cronaca

Il primo episodio, e anche abbastanza clamoroso per le tempistiche, è in avvio, dopo appena cinque minuti: Hainaut, infatti, riesce nell’assurda impresa di prendere due gialli in meno di trecento secondi. Ingenuo, il giocatore ducale, che lascia i suoi in inferiorità numerica praticamente per tutta la gara. Un fatto abbastanza insolito. Al netto del rosso, però, meglio il Parma nella prima fase, perlomeno per quanto concerne i pericoli verso la porta avversaria. La partita, tra l’altro, si conferma abbastanza dura e cattiva, anche perché l’arbitro mantiene il severo metro iniziale. E il nervosismo non manca: così arrivano altri gialli (Voca e Fontanarosa del Cosenza) e un’altra espulsione, ma dalla panchina, di un componente della panchina ducale. La prima vera e propria occasione della sfida, però, è del Cosenza, con Zuccon che va a un passo dall’eurogol: dai 30 metri circa, infatti, il giocatore rossoblu si inventa un fendente forte e preciso che si stampa clamorosamente sull’incrocio dei pali. E’ l’episodio che “sveglia” i locali, i quali sfiorano nuovamente il vantaggio con Zuccon di testa a ridosso dell’intervallo. E il primo tempo si chiude così.

Dalle traverse di fine primo tempo, a quelle di inizio ripresa. La seconda frazione inizia come era finita la prima, con un Cosenza pericoloso e in crescendo sin dalla seconda fase dei primi quarantacinque minuti. E’ così che al 50′, dopo respinta corta della difesa del Parma, Florenzi si coordina al volo col piattone e fa accarezzare il pallone alla traversa, la seconda rossoblu di giornata. Per tutta la ripresa, però, succede poco altro: il Cosenza palleggia, il Parma tiene e ogni tanto si fa vedere. All’87’, possibile svolta per i rossoblu, ai cui tifosi resta l’urlo strozzato in gola: l’ex Gennaro Tutino, infatti, insacca in spaccata, ma non ha neanche il tempo di esultare. Il guardialinee, infatti, segnala fuorigioco, confermato poi dal Var. La gara, dopo cinque minuti di recupero, finisce così.

Cosenza-Parma 0-0, il tabellino

COSENZA: Micai; Venturi, Meroni (89′ Cimino), Fontanarosa (45′ Sgarbi); Rispoli (45′ D’Orazio), Zuccon, Voca (78′ Viviani), Florenzi, Martino; Mazzocchi (63′ Forte), Tutino. A disp.: Lai, Marson, La Vardera, Arioli, Crespi, Zilli. All.: Caserta

PARMA: Chichizola, Hainaut, Osorio, Circati, Coulibaly; Sohm (58′ Charpentier), Estevez (58′ Hernani); Man (80′ Cyprien), Bernabè, Mihaila (69′ Partipilo); Bonny. (45′ Delprato) A disp. : Corvi, Turk, Balogh, Ansaldi, Colak, Camara, Di Chiara. All.: Pecchia

ARBITRO: Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Assistenti: Dario Cecconi di Empoli e Claudio Barone di Roma. IV ufficiale: Enrico Gemelli di Messina. VAR: Marco Piccinini di Forlì. AVAR: Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

Espulsi: Hainaut. Ammoniti: Hainaut, Voca, Fontanarosa, Circati, Sgarbi, Martino, Venturi, Florenzi. Recupero: 2′ pt – 5′ st

Risultati Serie B

Brescia-Como 2-0

Feralpisalò-Cremonese 1-0

Modena-Cittadella 1-1

Reggiana-Sampdoria 1-2

Venezia-Sudtirol 2-3

Ascoli-Catanzaro 1-0

Cosenza-Parma 0-0

Palermo-Pisa 3-2

Classifica Serie B

Parma 35 Venezia 33 Como 31 Catanzaro 30 Cremonese 29 Cittadella 29 Palermo 28 Modena 27 Brescia 22 Sampdoria 22 Bari 21 Sudtirol 20 Cosenza 20 Pisa 18 Reggiana 17 Spezia 16 Lecco 16 Ascoli 16 Ternana 14 Feralpisalò 10