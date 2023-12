Cosenza, il DS Gemmi in conferenza: “ora parlo io”. Da Caserta alla squadra: “chiariamo alcune cose…”

StrettoWeb

“Questa conferenza è per essere chiaro su tutto, visto che c’è fermento su cose che leggo. E’ giusto chiarire per non alimentare cose che possono essere vere o non vere”. Esordisce così Roberto Gemmi. Il DS del Cosenza ha deciso di intervenire in conferenza stampa a qualche giorno dalla terza sconfitta di fila, quella a Cittadella, arrivata dopo quelle nel derby e in casa contro la Ternana. La prima domanda è su mister Caserta. “Se è a rischio? Ora sta facendo l’allenamento, sappiamo che è un periodo complicato, ma con equilibrio stiamo lavorando per capire come uscire da questo trend negativo. Se può saltare? Faccio fatica a parlare di timing, ultima spiaggia. Si guarda la partita e poi si valuta. Quello che si dice oggi può non voler dire niente. Come ben conosco la Serie B, può capitare a qualsiasi squadra e so che dà fastidio. Una risposta alla crisi non la so io né nessuno, c’è sicuramente un problema di risultati e io faccio anche un’analisi tra primo e secondo tempo. Con i soli primi tempi saremmo terzi, con i secondi saremmo quart’ultimi. Di certo siamo superficiali nella gestione della partita e del risultato”.

Troppe aspettative sulla squadra per il mercato estivo? Gemmi chiarisce: “io ho sempre detto che bisogna fare un millimetro in più dell’anno scorso, ma a prescindere dall’obiettivo io guardo a oggi e oggi siamo in un periodo negativo. Non dobbiamo trovare alibi, siamo vicini alla zona retrocessione ma in linea e penso che al momento serve capire dove migliorare velocemente. Cosenza è una città che si ama per questo, per queste emozioni da montagne russe, che fanno parte del Dna della piazza. Si può captare che ci possa essere dispiacere, ma siamo convinti che con lavoro ed equilibrio possiamo tornare ai livelli che merita. Io sono uno che non si nasconde, dico che questa squadra deve migliorare e lavorare. Quello che oggi succede a Cosenza sembra succeda solo a Cosenza, ma non è così. C’è chi non ha cambiato allenatore e chi l’ha sostituito ma non è cambiato niente. Il calo degli spettatori dispiace, ma i responsabili siamo noi e l’unico messaggio è di convincerli a tornare. Tuttavia non siamo in una fase di disastro completo”.

Sul mercato: “sicuramente mi muoverò dove serve. Mancano poche partite all’apertura, già da un po’ stiamo lavorando per capire dove migliorare. Ci stiamo confrontando con Caserta, l’ho sempre fatto. Anche col Presidente. Non mi confronto coi fantomatici consiglieri che voi nominate, ma non so chi sono. Vorrei sapere chi sono. Io mi sono sempre relazionato con il Presidente. Se poi i consiglieri sono vostri è altro discorso, ma io non ne ho”.