Cosenza, al Teatro Auditorium dell’Unical la 16ª edizione del Premio Nazionale Cultura d’Impresa

Il Teatro Auditorium Unical dell’Università della Calabria si appresta a ospitare, sabato 16 dicembre alle ore 18:30, la sedicesima edizione del Prestigioso Premio Nazionale Cultura d’Impresa. L’evento, nato nel 2005 in risposta all’omicidio del vicepresidente del consiglio regionale della Calabria, Francesco Fortugno, è promosso con orgoglio dall’associazione F.C. Academy Awards Aps, parte integrante del sistema Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) di Cosenza.

Il Premio Nazionale Cultura d’Impresa, evoluto nel tempo in un autentico Festival delle imprese, si propone l’ambizioso obiettivo di evidenziare le realtà più salubri e di comprovata eccellenza, operanti in svariati settori, contribuendo al progresso della società.

Carlo Franzisi, presidente provinciale di Unsic Cosenza, afferma: “Nelle prime quindici edizioni abbiamo premiato personalità e imprese che rappresentano autentici modelli cui ispirarsi, in un contesto sociale che ha sempre più bisogno di figure esemplari”.

Quest’anno, la sedicesima edizione vedrà la premiazione di otto figure di spicco. Franzisi dichiara: “In linea con la tradizione del Premio, anche in questa edizione abbiamo scelto nomi che mantengono un alto standard qualitativo, conferendo prestigio all’evento e riconoscendo sforzi ed energie che contribuiscono non solo alla crescita della Calabria, ma anche al contesto nazionale e internazionale”.

L’attrice, cantante e presentatrice Mita Medici sarà la madrina e testimonial della serata, ricevendo anche il prestigioso Premio alla carriera. Il Premio Cultura d’Impresa di quest’anno è stato conferito a Fortunato Amarelli, amministratore delegato dell’azienda Amarelli di Rossano, rinomata per la produzione e l’esportazione di prodotti a base di liquirizia in tutto il mondo.

Per la sezione speciale “Aurora Luzzi” Letteratura, sabato verrà premiato il giornalista Gianluigi Nuzzi, conduttore della trasmissione televisiva “Quarto grado” e autore di numerosi saggi. Alla stessa trasmissione di Rete 4 verrà consegnato il riconoscimento per la sezione speciale “Contrasto alla violenza di genere”.

Il magistrato Annamaria Frustaci, della Direzione Nazionale Antimafia di Catanzaro, riceverà il Premio Cultura d’Impresa per la legalità.

La giornalista Rai Livia Blasi sarà premiata per la sezione Comunicazione; Massimiliano Canè, noto autore di trasmissioni Rai, riceverà il riconoscimento per “Arte e spettacolo”. La nuova sezione “Scienza” premierà Domenico Praticò, medico di fama internazionale e docente di Scienze Neurali alla Lewis Katz School of Medicine di Philadelphia, negli Stati Uniti.

L’evento sarà arricchito da esibizioni del maestro Stefano Tanzillo, regista della serata, di Sofia Carpino e degli artisti dell’Accademia Artea.

Il coordinamento e la direzione generale sono affidati a Carlo Franzisi, mentre la serata sarà condotta dal giornalista Piero Cirino, direttore della testata Acrinews.it.

La serata riserverà una particolare attenzione al contrasto alla violenza sulle donne, simboleggiata dall’indossare il riconoscibile simbolo internazionale del fiocco rosso da parte di tutti i partecipanti.