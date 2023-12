Cosa mangiare a Natale? I consigli a tavola per gli indecisi dell’ultima ora

StrettoWeb

E’ arrivato Natale. Tempo di festa, di regali, di sorrisi, di reunion familiari e di… cibo. Tanto, soprattutto al sud. Il periodo natalizio è infatti un’occasione unica per riunirsi attorno a tavole imbandite e condividere momenti speciali con amici e familiari. La tradizione culinaria natalizia varia notevolmente in tutto il mondo, ma alcune pietanze sono diventate immancabili e simboliche durante questa festa. Qui di seguito ecco una guida approfondita su cosa mangiare a Natale. Esploreremo le delizie culinarie che rendono questo momento un’esperienza gastronomica unica.

Cosa mangiare a Natale: gli antipasti classici

Il cenone natalizio spesso inizia con una selezione di antipasti che stimolano l’appetito. Tra i classici ci sono prosciutto crudo, salumi assortiti, formaggi stagionati, olive marinate e crostini con paté. Questi antipasti non solo sono deliziosi ma contribuiscono a creare un’atmosfera conviviale fin dall’inizio del pasto.

Cosa mangiare a Natale: i primi piatti

Una zuppa calda può essere un comfort food ideale per il periodo invernale. Minestrone, zuppa di lenticchie o zuppa di pesce possono essere opzioni deliziose e nutrienti per iniziare il pasto natalizio. La varietà di primi piatti è però vasta in tutta Italia, da nord a sud e ad ogni latitudine. Un grande classico sono ad esempio i ravioli a base di pesce. Per andare sul sicuro, poi, non si sbaglia con i tortellini in brodo o con la pasta coi frutti di mare. Spaghetti o linguine arricchiti con cozze, vongole, gamberi e calamari creano un piatto ricco di sapori marini. Altro classico soprattutto a pranzo è la Lasagna. Strati di pasta, ragù ricco, besciamella e formaggio fuso si fondono in un connubio irresistibile

In Lombardia va per la maggiore il risotto alla Milanese, che coniuga la cremosità del risotto con il sapore distintivo dello zafferano. Questo primo piatto è spesso arricchito con ossobuco, creando una combinazione sublime di sapori e consistenze. Soprattutto al centrosud, invece, le pappardelle al cinghiale sono una scelta classica per il pranzo natalizio. La pasta larga e robusta si sposa perfettamente con la ricchezza del sugo di cinghiale, creando un piatto succulento e appagante. Altre idee potrebbero essere gli gnocchi burro e salvia, cappelletti in brodo, cannelloni ricotta e spinaci, Garganelli al tartufo.

Cosa mangiare a Natale: secondi e contorni

Il protagonista indiscusso del pranzo natalizio è spesso una carne arrosto. Il tacchino è una scelta classica in molte famiglie, ma anche il cappone, l’arrosto di manzo, l’agnello o il vitello possono essere opzioni altrettanto deliziose. Accompagnati da salse ricche e contorni come purè di patate, carote glassate, e cavoli stufati, i piatti principali natalizi creano un’esplosione di sapori in ogni boccone. Per chi invece dovesse scegliere il pesce, per la Vigilia di Natale, la varietà propone baccalà alla griglia o cozze al vapore, ad esempio.

I contorni natalizi variano da regione a regione, ma alcuni sono diventati irrinunciabili. Patate arrosto, purè di patate, cavolfiori gratinati e spinaci al burro sono solo alcune delle deliziose opzioni che possono accompagnare il vostro pranzo natalizio. Oppure la più classica insalata verde oppure mista.

Cosa mangiare a Natale: frutta secca e dolci

La frutta secca e candita è spesso presente durante le festività natalizie. Noci, mandorle, fichi secchi e arance candite possono essere serviti come snack o utilizzati come ingredienti per dolci e torte. Il capitolo dolci è una parte altrettanto essenziale. Panettone e pandoro sono dolci tradizionali italiani, spesso accompagnati da zabaione o crema pasticcera. Tiramisù, struffoli, panforte e torrone sono altre prelibatezze che non possono mancare sulla tavola natalizia.

Cosa mangiare a Natale, gli extra: piatti internazionali e piatti vegetariani creativi

Se volete aggiungere un tocco internazionale al vostro menu natalizio, potete considerare piatti tradizionali di altri paesi. Il roast beef inglese, il bacalao spagnolo o il coq au vin francese possono essere alternative intriganti e deliziose.

Da non dimenticare i vegetariani. Per venire incontro a loro, esistono numerose opzioni deliziose. Una lasagna vegetariana con strati di verdure grigliate e formaggi, oppure una torta salata con funghi e formaggio, possono aggiungere una nota di creatività al vostro pranzo natalizio.