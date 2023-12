Messina, domenica di sport e festa con la Coppa di Natale 2023 di Kickboxing

StrettoWeb

Domenica 10 Dicembre 2023 la SSD Wellnext, nella persona della Dottoressa Maria Rosaria Catalioto e in collaborazione con i Maestri Eugenio Alessandro dell’ASD Energy di Torregrotta, Patrizio Calà dell’ASD White Tiger di Capo d’Orlando, Angelo Cirilla dell’ASD Contact di Sant’Agata di Militello e Rosario Costanzo dell’ASD Black Panter di Tortorici – che altro non sono che la punta di diamante della Kickboxing dell’intera provincia di Messina – hanno organizzato l’evento di fine anno “Coppa di Natale 2023” in cui atleti da 5 anni in su si sono cimentanti e sfidati in una serie di prove da mettere in mostra a amici e parenti che hanno riempito gli spalti del Palasport Mangano. Oltre xx Fighter di tutte le età hanno dato spettacolo affrontando percorsi ad ostacoli, esibizione di tecniche al sacco e, a seconda dell’età con sfide di demo fight o sparring.

A fine giornata sportiva tutti hanno ricevuto un ricordo dell’evento, anche per premiare i sacrifici fatti fin qui. “Un ringraziamento particolare – si legge nella nota degli organizzatori – va all’instancabile Irene Artino Martinello per la sua preziosa collaborazione e Un saluto affettuoso a Giorgia Moglia che per un infortunio non ha potuto partecipare alla manifestazione Saluti e abbracci per tutti e, con qualche giorno di anticipo Auguri di Buone Feste. Ennesima dimostrazione che “la SICILIA UniC/Ta nello Sport” e in provincia di Messina lo è ancor di più”.