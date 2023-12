Coppa Italia, figuraccia Napoli: il Frosinone sbanca il Maradona per 0-4

StrettoWeb

Figuraccia Napoli. Clamorosa sconfitta e clamoroso risultato al Maradona negli ottavi di Coppa Italia. La squadra di Mazzarri perde e viene eliminata. A passeggiare in terra partenopea è il Frosinone, che vince a domicilio addirittura per 0-4. Una debacle incredibile e pesantissima per gli azzurri, fischiati al triplice fischio.

La partita si decide nel secondo tempo. Dopo il pari all’intervallo, i ciociari dilagano dall’ora di gioco in poi. Uno-due micidiale Barrenechea-Caso. Nel finale, Cheddira fa tris su rigore e Harroui chiude i conti nel recupero.