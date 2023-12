È una Coppa Italia “ammazza grandi”: la favola Bologna sbanca San Siro ed elimina l’Inter in un pazzo finale

StrettoWeb

È una Coppa Italia sempre più sorprendente e clamorosa. Dopo il pazzesco 0-4 di ieri del Frosinone a Napoli, questa sera arriva un altro incredibile risultato nel secondo ottavo. A San Siro, la favola Bologna dell’ex nerazzurro Thiago Motta batte l’Inter in un pazzo finale ed elimina la squadra di Inzaghi. È il secondo Inter-Bologna della stagione ed è la seconda vittoria emiliana.

La gara è tirata ed equilibrata, così i tempi regolamentari terminano sullo 0-0. Possibile svolta all’ora di gioco, con il rigore per i locali che però Lautaro Martinez si fa neutralizzare dall’ex Reggina Ravaglia. Il vantaggio milanese arriva comunque ad inizio supplementare, con Carlos Augusto. L’Inter potrebbe congelare, ma non lo fa. Inzaghi toglie Lautaro e i nerazzurri si spengono. Gli ultimi dieci minuti sono del Bologna, che salgono in cattedra trascinati dal fenomeno Zirkzee: con due assist, il giocatore rossoblù lancia Beukema e Ndoye per il clamoroso uno-due tra 112′ e 116′.