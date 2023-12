Cop28: Meloni, ‘no a costi insostenibili per cittadini o transizione green fallirà’

StrettoWeb

Dubai, 2 dic. (Adnkronos) – “Siamo anche impegnati a garantire, attraverso il programma UE ‘Fit for 55’, un approccio multisettoriale che rafforzi i mercati del lavoro e mitighi l?impatto sui nostri cittadini. E questo è un punto essenziale, perché se pensiamo che la transizione verde possa comportare costi insostenibili, soprattutto per i più vulnerabili, la condanniamo al fallimento”. Così la premier Giorgia Meloni in un passaggio del suo intervento in plenaria alla Cop28 a Dubai.