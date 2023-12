I consigli per tutelare cani e gatti dai botti di Capodanno

StrettoWeb

“Nella notte di San Silvestro dello scorso anno sono stati 400 gli animali domestici morti e oltre un migliaio quelli feriti senza contare i volatili e gli altri animali morti di crepacuore. la cui conta precisa non è possibile e purtroppo anche quest’anno i casi non mancano nonostante manchino alcuni giorni alla fine dell’anno”. Lo scrive in una nota Aidaa, l’Associazione italiana difesa animali e ambiente. Per questo motivo, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente indica “quelli che sono i consigli di comportamento da seguire sia la notte di San Silvestro che in questi giorni “per tenere piu possibile i nostri amici quattro zampe al sicuro”.

I consigli per salvaguardare cani e gatti dai botti

In vista della notte di Capodanno, AIDAA fornisce alcuni consigli utili per poter gestire la paura dei propri animali. Innanzitutto l’associazione spiega che mostrarsi troppo protettivi potrebbe aumentare la paura; meglio tenerli in una stanza in penombra, lontano dai rumori e minimizzare l’impatto dei botti, magari, con della musica. Evitare assolutamente di tenere i cani legati con la catena che potrebbe strozzarli e prestare molta attenzione, se si passeggia, ai cani anziani e cardiopatici.

Munire ogni quattro zampe di microchip, tatuaggio e medaglietta è, inoltre, fondamentale per rintracciarlo; questo non solo a Capodanno ma durante tutto il resto dell’anno. Per quanto riguarda i gatti è importante non fissarli mai a lungo negli occhi, perché potrebbe suscitare in loro aggressività. Meglio manifestare ‘indifferenza’, magari, accendendo la tv o mettendo della musica.

Preparare un rifugio alternativo e non lasciarli mai soli in balcone o in giardino per evitare che possano scappare o farsi del male. Ed anche in questo caso, munire il micio di microchip o tatuaggio faciliterà, di gran lunga, il ritrovamento in caso di fuga.