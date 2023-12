Il Cosenza non decolla, il Cittadella vince 2-0: è la terza sconfitta di fila

StrettoWeb

Evidentemente, le scorie del derby non sono ancora passate. Il Cosenza non decolla e a Cittadella incassa la terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Catanzaro e Ternana. Al “Tombolato” un 2-0 senza storia maturato in mezz’ora, per via delle reti di Vita e Salvi. Sterile la reazione nella ripresa, a dimostrazione di una squadra che ha perso un po’ di quella cattiveria che l’aveva portata a grandi rimonte e a punti pesanti nei minuti finali. Anzi, questa volta la sconfitta matura pure nel primo tempo, storicamente migliore quest’anno per la squadra di Caserta rispetto al primo.

La partita. E pensare che la partenza non era sembrata brutta. L’inizio è degli ospiti, che si fanno vedere con insistenza dalle parti del portiere di casa. Buona organizzazione, ma poca determinazione davanti, con Forte a sprecare un buon contropiede. Il gol che sblocca il match è un calcio piazzato, al primo vero pericolo dei granata: Vita disegna una magia su punizione, battendo Micai. Non c’è reazione, il Cittadella può gestire e prima dell’intervallo fa 2-0, sempre su calcio piazzato: corner, Salvi stacca più in alto di tutti e raddoppia. Nella ripresa succede poco, se non l’infortunio a Marras in avvio. Il Cittadella gestisce senza affanni e si gode la quinta vittoria di fila e l’aggancio alle zone alte.

Cittadella-Cosenza 2-0, il tabellino

MARCATORI: Vita 12′, Salvi 27′,

CITTADELLA: Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita (Kornvig 85′), Branca, Carriero (Mastrantonio 77′); Cassano (Tessiore 60′); Pittarello (Maistrello 60′), Pandolfi (Magrassi 76′). A disp. : Maniero, Agnelli, Frare, Saggionetto, Danzi, Rizza, Giraudo. All. : Gorini

COSENZA: Micai; Martino, Meroni, Venturi, D’Orazio (Cimino 58′); Zuccon (Crespi 76′), Praszelik (Florenzi 76′); Marras (Voca 49′), Tutino, Mazzocchi; Forte (Zilli 58′). A disp. : Lai, Marson, Rispoli, Sgarbi, Fontanarosa, La Vardera. All. : Caserta

ARBITRO: Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, Assistenti: Salvatore Affatato di Vico e Tiziana Trasciatti di Foligno, IV ufficiale Giorgio Bozzetto di Bergamo, V.A.R. Massimiliano Irrati di Pistoia, A.V.A.R. Giacomo Paganessi di Bergamo.

NOTE: Spettatori: 3.156, tifosi squadra ospite: 474 . Espulsi: -. Ammoniti: D’Orazio, Praszelik, Zuccon, Branca, Martino, Tessiore, Negro, Crespi. . Angoli: -. Recupero: ′ pt – ′ st

Risultati Serie B

Ascoli-Spezia 1-2

Bari-Sudtirol 2-1

Cittadella-Cosenza 2-0

Cremonese-Venezia 1-0

Sampdoria-Lecco 2-0

Ternana-Feralpisalò 2-1

Classifica Serie B

Venezia 33 Parma 33 Cremonese 29 Como 28 Cittadella 28 Catanzaro 27 Modena 26 Palermo 24 Bari 21 Sampdoria 19 Cosenza 19 Pisa 18 Brescia 18 Sudtirol 17 Reggiana 16 Lecco 16 Ternana 14 Ascoli 13 Spezia 13 Feralpisalò 7