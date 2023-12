Città Metropolitana di Messina, approvata la variazione urgente al Bilancio di previsione 2023-2025

StrettoWeb

Si è riunita stamane, a Palazzo dei Leoni, la Conferenza Metropolitana della Città Metropolitana di Messina per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. 1) Integrazione al Regolamento provvisorio e transitorio per il funzionamento della Conferenza Metropolitana, adottato con Decreto del Commissario ad Acta n.2 del 10 febbraio 2022:

2) Ratifica al Decreto Sindacale n. 252 del 08/11/2023 avente per oggetto: “Variazione

urgente al Bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 art.175, comma 4

– Applicazione avanzo di amministrazione 2022 – Istituzione e finanziamento codici di entrata

e di spesa – Riallineamento previsione di cassa – conseguente variazione al D.U.P.

2023/2025″.

La riunione, presieduta in remoto dal Sindaco Metropolitano, dott. Federico Basile, ha visto la presenza della Vice Segretaria Generale dell’Ente avv. Anna Maria Tripodo e della Dirigente ad interim della II Direzione “Affari Finanziari e Tributari”, dott.ssa Maria Grazia Nulli.

L’assemblea, in seconda convocazione, ha registrato la presenza di di 62 Sindaci dei Comuni del territorio, con una rappresentanza del 72,82 per cento della popolazione, ovvero 436,045 abitanti, che ha permesso il raggiungimento del quorum previsto per la validità della seduta.

Su proposta del Sindaco metropolitano si è proceduto al prelievo del secondo punto all’ordine del giorno , rinviando il primo punto “Integrazione al Regolamento provvisorio e transitorio per il funzionamento della Conferenza Metropolitana “ ad altra data per consentire ai Sindaci del territorio metropolitano i necessari approfondimenti.

La proposta è stata accolta e, a seguito della successiva votazione, la “Variazione urgente al Bilancio di previsione 2023-2025” è stata approvata alla unanimità. Il Sindaco Metropolitano ringraziando i Sindaci presenti per la partecipazione alla Conferenza, ha formulato gli auguri di buone feste, dando appuntamento per l’inizio del

nuovo anno per l’approvazione, dopo i necessari approfondimenti, della “Integrazione al Regolamento provvisorio e transitorio per il funzionamento della Conferenza Metropolitana”.