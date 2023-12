Circolo Tennis Crucitti: grande successo del 1° Open Oxford Institutes di Padel

StrettoWeb

Il Circolo Tennis Crucitti “è fiero di annunciare il brillante completamento della prima edizione dell’Open Oxford Institutes Torneo di Padel con montepremi, un evento che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino alla sua conclusione domenica 10 dicembre presso il circolo di via Galvani, 10 Reggio Calabria. Da un inizio coinvolgente il 27 novembre, il torneo ha attirato talentuosi atleti, trasformando il circolo in un palcoscenico di competizione sportiva di altissimo livello. La coppia vincente, composta da Daniel Munoz Romero e Diego Rosell Garcia, ha regalato agli spettatori una finale spettacolare, sfidando la coppia avversaria Domenico Cutuli e Diego Alejandro Picotto in un duello di grande intensità”.

“Un sentito ringraziamento va allo sponsor ufficiale, Oxford Institutes, e a tutti gli appassionati di Padel che hanno reso possibile questo evento straordinario. L’impegno nel promuovere il Padel nel territorio ha trovato un prezioso alleato in Oxford Institutes, il main partner che ha contribuito al successo della manifestazione. Il Circolo Tennis Crucitti ha sottolineato nel corso del 2023 la sua dedizione all’inclusione sociale, offrendo una varietà di iniziative come corsi di Tennis e Padel per tutte le età, la partecipazione al progetto Evergreen Over 65 della Fitp e altro ancora. E gli over 65 sono stati anche protagonisti di questo Torneo con un’ intera giornata dedicata loro che si è conclusa con le premiazioni della coppia maschile e femminile”, si legge nella nota degli organizzatori.

“Il 1° Open Oxford Institutes – Torneo di Padel FITP – ha rappresentato un momento clou nell’anno sportivo, con un montepremi di €1.000 e una partecipazione che ha coinvolto giocatori provenienti persino dalla vicina costa siciliana. La Oxford Institutes, sponsor del torneo, ha sottolineato la sua presenza nel cuore di Reggio Calabria, offrendo non solo supporto al mondo dello sport, ma anche servizi di alta qualità per l’apprendimento delle lingue straniere. La loro metodologia, basata sulla tradizione inglese, ha reso possibile un apprendimento coinvolgente e efficace. Con la conclusione di questo torneo, il Circolo Tennis Crucitti guarda al futuro con la promessa di ulteriori iniziative e competizioni di alto livello. Vi invitiamo a partecipare numerosi come pubblico appassionato e a scoprire da vicino i servizi offerti dal circolo. Grazie a tutti per aver reso il 1° Open Oxford Institutes Torneo di Padel un evento indimenticabile. Ci vediamo al prossimo torneo”.