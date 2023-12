La circolare del Preside reggino (a Roma) diventata virale: “al posto dei compiti, assegnate il dialogo in famiglia”

StrettoWeb

Una normale circolare, diffusa dal Preside ai docenti del proprio istituto, diventata però virale per il bel messaggio e significato trasmesso. Il protagonista è Giovanni Cogliandro, Preside della scuola Mozart di Roma ma originario di Reggio Calabria. “Chiedo ai docenti, nel rispetto della loro libertà didattica, di integrare o sostituire una parte dei compiti per le vacanze con proposte di punti di riflessione che le ragazze e i ragazzi, i bambini e le bambine, vorranno condividere con i loro genitori e con la loro famiglia allargata”, si legge nella lunga circolare.

Circolare Preside Roma, il significato e le motivazioni del messaggio

Il Preside ha spiegato perché, in questa fase, il dialogo e le riflessioni in famiglia possono anche essere più educative di un compito assegnato. “Sicuramente il dialogo in famiglia ormai è un qualcosa di sempre più evanescente, quasi raro, come più volte ho già rilevato lo stare a scuola tante volte per i nostri studenti è un esercizio di socialità maggiore dello stare in famiglia o nelle comunità di riferimento, sportive, artistiche, sociali di appartenenza, gruppi nei quali sovente le divisioni sono maggiori di ciò che unisce. Per questo chiedo una riflessione comune che non deve essere vista solo come un non assegnare compiti o assegnare un carico ritenuto leggero o conveniente, ma un atteggiamento diverso e più pensoso da parte di docenti e famiglie”.