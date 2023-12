Piccoli cantanti reggini crescono: Cherie e Michele protagonisti su Rai 1 a “The Voice Kids”

StrettoWeb

Cherie Scuncia e Michele Bruzzese. Sono loro gli ultimi due giovani cantanti reggini ad aver riempito le tv italiane. Protagonisti a “The Voice Kids”, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, hanno cantato rispettivamente sulle note di “Italodisco” dei The Kolors e di “Pensieri e parole” di Lucio Battisti. I giovani cantanti calabresi, dunque, continuano a riempire le tv italiane. E qualcuno, anche con risultati grandiosi. Pensiamo ad esempio a Sarafine, la 34enne vibonese che la settimana scorsa ha vinto l’edizione 2023 di “X Factor”, seguendo a qualche anno di distanza il lametino Luigi Strangis, vincitore di “Amici”. Poi ci sono quelli ancora più piccoli: Angelica Zina Cottone, ad esempio, che dopo il secondo posto di due anni fa allo Zecchino d’Oro è stata protagonista qualche settimana fa a “Io Canto Generation” su Canale 5. E poi Cherie e Michele, appunto.

L’esibizione di Cherie Scuncia

“Io sono Cherie Scuncia, ho 8 anni e vivo a Reggio Calabria. Vado a scuola, faccio ginnastica artistica e scrivo musical. La ginnastica serve perché nei musical servono acrobazie. Per esempio, se devi fare una ruota o una spaccata in aria… serve. Il musical mi piace perché si fa ballo, canto, recitazione e si deve essere super organizzati. Se lo spettacolo è alle 17.30, deve essere a quell’ora, né un minuto più e né un minuto meno”. Si presenta così, la giovane Cherie, figlia dell’imprenditore reggino Jo Scuncia. “Io farei un musical su Loredana. Siccome ho capito la sua storia, lo chiamerei ‘Una ragazza intraprendente’. Mi piace la sua grinta, quello che scrive, come lo rappresenta. E fra l’altro è calabrese”, ha aggiunto Cherie, giocando anche sulle origini reggine, di Bagnara, di Loredana Berté, giudice insieme ad Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino. Nessuno di loro però si è girato. A Cherie è rimasta l’esibizione, la grande emozione e la volontà di continuare a credere nella sua passione.

L’esibizione di Michele Bruzzese

“Io ho 11 anni e vengo da Melicucco, in provincia di Reggio Calabria. Ho scelto Battisti perché è il mio cantante preferito e mi piace anche la sua musica. Questa non è un canzone, ma è una poesia. Io quando canto le sue canzoni ci metto il cuore”. Dolce e romantico, l’11enne Michele Bruzzese, già noto al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato qualche anno fa a “La tv dei 100 e uno”, programma di Canale 5 condotto da Chiambretti. Per l’esibizione di Michele si sono girati Arisa, Loredanà Berte e Clementino. Alla fine il piccolo di Melicucco ha scelto Arisa.