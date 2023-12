Champions League, il Napoli non stecca: vittoria e qualificazione. Solo secondo posto per l’Inter

StrettoWeb

Champions League vicina al giro di boa. Tra stasera e domani la 6ª e ultima giornata dei gironi. Oggi in campo Napoli e Inter. Missione compiuta per gli azzurri: la squadra di Mazzarri regola il Braga in mezz’ora e stacca il pass per gli ottavi di finale, come seconda, dietro l’imprendibile Real Madrid. Un’autorete di Saatci spiana la strada al Maradona, poi Osimhen chiude i conti al 33′. Ai partenopei sarebbe comunque bastato il pari per la qualificazione.

Come seconda si qualifica anche l’Inter, che avrebbe dovuto battere la Real Sociedad a San Siro. Nulla da fare, finisce 0-0. Nella parte finale, rigore fischiato agli spagnoli poi tolto dal Var, mentre la ghiotta occasione è per Lautaro in pieno recupero. Adesso, sia Inter che Napoli attendono l’avversaria agli ottavi. Il rischio è di pescare una big.