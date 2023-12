Champions League: il Milan vince a Newcastle ma centra solo l’Europa League, Lazio sconfitta

StrettoWeb

Si conclude la fase a gironi della Champions League 2023-2024. Per le italiane, occhi puntati sul Milan, che riesce nell’impresa di battere il Newcastle in rimonta e di aggiudicarsi il passaggio in Europa League. Niente da fare per il secondo posto, appannaggio del PSG, che pareggia in casa del Borussia Dortmund. Rossoneri e transalpini finiscono a pari punti, entrambi a 8, ma i francesi hanno la meglio per la differenza reti. La squadra di Pioli si consola comunque con l’Europa League.

Partita in salita, con il vantaggio di Joelinton alla mezz’ora. All’ora di gioco il pareggio di Pulisic, mentre il gol decisivo lo firma in contropiede Chukwueze. Nell’altra sfida, la Lazio perde a Madrid, in casa dell’Atletico, per 2-0, certificando il passaggio agli ottavi come seconda.