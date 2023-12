Centrosinistra: Malpezzi a Conte, ‘concentriamoci su contrasto a destra’

StrettoWeb

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Abbiamo una visione del mondo diversa dalla maggioranza e, in nome di questa, dovremmo concentrarci tutti sul contrastare questa destra”. Così Simona Malpezzi, senatrice del Pd ad Agorà si rivolge a Giuseppe Conte per un appello all’unità dell’opposizione.

“Penso che il Pd – ha proseguito Malpezzi – stia facendo uno sforzo enorme in nome di quella visione che, dalla parte dell’opposizione, dovrebbe essere comune. E che lo stia facendo per tenere insieme le posizioni anche con una grande volontà di mediazione”.